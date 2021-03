Dalot festeggia | «Fantastico vedere la mia squadra del cuore eliminare la Juventus»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 marzo 2021) Diogoha commentato il passaggio del turno del Porto ai danni dellaDiogo, il terzino portoghese in forza al Milan ha parlato a theathletic.com alla vigilia della gara con il Manchester United, facendo riferimento anche al Porto, suadel. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24 IMPOSSIBILE DISCUTERE CON MIO PADRE – «Mio padre non ha permesso a nessuno di essere nient’altro che un tifoso del Porto, quindi sono un tifoso dell’FC Porto sin da bambino. Anche prima di giocare per loro, sono andato spesso a Dragão per guardare le partite. immaginate cosa significhi per un tifoso dell’FC Porto giocare per il proprio club». QUALIFICAZIONE CONTRO LA– «Era da tanto che nonvo la vittoria dell’FC Porto. È stato ...