Dal medico al sindaco, Draghi a Bergamo ricorda alcune vittime del Covid: “Figure simbolo della resistenza civile di questa comunità” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Sono tante le Figure simbolo della resistenza civile di questa comunità che oggi vorrei ricordare. Ne cito solo alcune”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo a Bergamo, al parco Martin Lutero alla Trucca per l’inaugurazione del Bosco della Memoria in ricordo delle oltre centomila vittime italiane della pandemia, ricorda alcune vite bergamasche uccise dal Covid. “Don Fausto Resmini era il prete degli ultimi – scandisce il presidente del Consiglio- A lui è stato intitolato il carcere di Bergamo di cui era il cappellano. Con lui rendiamo omaggio ai sacerdoti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) “Sono tante lediche oggi vorreire. Ne cito solo”. Il presidente del Consiglio Mario, intervenendo a, al parco Martin Lutero alla Trucca per l’inaugurazione del BoscoMemoria in ricordo delle oltre centomilaitalianepandemia,vite bergamasche uccise dal. “Don Fausto Resmini era il prete degli ultimi – scandisce il presidente del Consiglio- A lui è stato intitolato il carcere didi cui era il cappellano. Con lui rendiamo omaggio ai sacerdoti ...

