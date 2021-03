Dal Conte II al governo Draghi, il ruolo del Centro in politica (Di giovedì 18 marzo 2021) Il complesso e complicato dibattito politico che si sta svolgendo in questi giorni, dopo aver attraversato le turbolenze sfociate nella nascita del governo Draghi, registra una novità: la possibilità della riscoperta di un “Centro” che faccia chiarezza sulla confusione fino ad oggi voluta e determinata dagli inventori dei termini Centrodestra e Centrosinistra senza trattino. Forse si è giunti alla rivalutazione del Centro dimenticato. Il sistema politico e di governo dell’Italia, storicamente, fino alla fine del Ventesimo secolo è stato sempre caratterizzato da un forte “Centro”. L’idea di un partito con tali peculiarità in Italia fu introdotto da don Luigi Sturzo agli inizi del Ventesimo secolo, ne divenne protagonista per tutto il Novecento, esclusa ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 marzo 2021) Il complesso e complicato dibattito politico che si sta svolgendo in questi giorni, dopo aver attraversato le turbolenze sfociate nella nascita del, registra una novità: la possibilità della riscoperta di un “” che faccia chiarezza sulla confusione fino ad oggi voluta e determinata dagli inventori dei terminidestra esinistra senza trattino. Forse si è giunti alla rivalutazione deldimenticato. Il sistema politico e didell’Italia, storicamente, fino alla fine del Ventesimo secolo è stato sempre caratterizzato da un forte “”. L’idea di un partito con tali peculiarità in Italia fu introdotto da don Luigi Sturzo agli inizi del Ventesimo secolo, ne divenne protagonista per tutto il Novecento, esclusa ...

AzzolinaLucia : Ministro #Bianchi ha detto che confermerà il capitolo Istruzione #PNRR scritto dal Conte II e “molto apprezzato dal… - carlosibilia : Il Decreto Sostegni impiegherà integralmente i 32 miliardi di risorse stanziati a gennaio e lasciati in dote dal Go… - gennaromigliore : A #Napoli c’è una situazione surreale, con un Sindaco che lascia aperti disastri su tutti i fronti per fare campagn… - ve10ve : RT @roma_paoletta: @emifittipaldi Vorrei ricordare che Conte li aveva cacciati dal governo i leghisti. Ma a qualcuno non andava bene, perch… - jacklamotta75 : @PoliticaPerJedi Scommetto che più della metà dei like sono 'estimatori' di Conte dal Perù, Cile, Guatemala, Filippine, Honduras... -