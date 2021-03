Dal 15 maggio WhatsApp cambia le regole | ecco come

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 18 marzo 2021)le. Chi dal 15prossimo non accetterà la nuova privacy policy non potrà leggere ed inviare messaggi. L’app di messaggistica informa di avere dato agli utenti il tempo necessario per rivedere le modifiche. “Abbiamo posticipato la data di entrata in vigore al 15. Se non accetterai i termini entro questa data,non eliminerà il tuo account. Tuttavia, non avrai a disposizione tutte le funzionalità dell’applicazione finché non accetti. Per un breve periodo di tempo, potrai ancora ricevere chiamate e notifiche, ma non potrai leggere o inviare messaggi dall’applicazione”. Le modifiche diriguardano le funzioni di messaggistica business. Quindi avranno effetti per oltre 175 milioni di utenti che ogni giorno inviano ...