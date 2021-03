Dai funghi tessuti green per vestiti, scarpe e borse (Di giovedì 18 marzo 2021) funghi: da essi si ricava una morbide pelle vegetale già utilizzata dai brend Adidas e Stella McCartney per una moda sempre più cruelty free Sempre più green la moda che ora utilizza anche i funghi per produrre vestiti, borse, scarpe e anche rivestimenti per divani. Dai miceti, infatti, si ricava un morbido tessuto che rappresenta una valida alternativa all’utilizzo di pellame animale. Molti di questi articoli sono già in produzione. I primi a dare il via a questo innovativo materiale di origine completamente vegetale, brevettato con il nome Mylo sono stati Stella McCartney, Adidas,, Lululemon e Kering. Gruppo, quest’ultimo, che raggruppa i marchi Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen e molti altri ancora. funghi per creare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021): da essi si ricava una morbide pelle vegetale già utilizzata dai brend Adidas e Stella McCartney per una moda sempre più cruelty free Sempre piùla moda che ora utilizza anche iper produrree anche rivestimenti per divani. Dai miceti, infatti, si ricava un morbido tessuto che rappresenta una valida alternativa all’utilizzo di pellame animale. Molti di questi articoli sono già in produzione. I primi a dare il via a questo innovativo materiale di origine completamente vegetale, brevettato con il nome Mylo sono stati Stella McCartney, Adidas,, Lululemon e Kering. Gruppo, quest’ultimo, che raggruppa i marchi Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen e molti altri ancora.per creare ...

