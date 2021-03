Da Tuchel a Flick, i tecnici tedeschi dominano l’Europa (alla faccia degli italiani) (Di giovedì 18 marzo 2021) Thomas Tuchel. Prima di tutto lui. Che ha preso il Chelsea e l’ha trasformato nella migliore difesa d’Europa, capace di incartare l’Atletico di Simeone e Suarez e poi di andare ai microfoni per ribadire il concetto: “Nessuno vuole giocare contro di noi”. Che è la verità. Tuchel è il nome che fa esplodere un trend già palese, in verità: il grande calcio europeo è in mano agli allenatori tedeschi. Hans-Dieter Flick col Bayern, Jurgen Klopp col Liverpool, Edin Terzic col Borussia Dortmund. La metà esatta delle squadre rimaste a giocarsi la Champions sono allenate da tecnici tedeschi. Altro che gli italiani, una volta famosi nel mondo per essere “i più bravi”. I quotidiani inglesi (e ovviamente quelli tedeschi) celebrano Flick e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 marzo 2021) Thomas. Prima di tutto lui. Che ha preso il Chelsea e l’ha trasformato nella migliore difesa d’Europa, capace di incartare l’Atletico di Simeone e Suarez e poi di andare ai microfoni per ribadire il concetto: “Nessuno vuole giocare contro di noi”. Che è la verità.è il nome che fa esplodere un trend già palese, in verità: il grande calcio europeo è in mano agli allenatori. Hans-Dietercol Bayern, Jurgen Klopp col Liverpool, Edin Terzic col Borussia Dortmund. La metà esatta delle squadre rimaste a giocarsi la Champions sono allenate da. Altro che gli, una volta famosi nel mondo per essere “i più bravi”. I quotidiani inglesi (e ovviamente quelli) celebranoe ...

