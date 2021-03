Da Sciascia a Macaluso | ritratto di Peppe Provenzano | neo-vicesegretario del Pd

Leggi su tpi

(Di giovedì 18 marzo 2021) È il dirigente più a sinistra che abbia mai fatto capolino nella prima fila Pd degli ultimi dieci anni anni. E da ieridel partito, nominato da Enrico Letta, in tandem con Irene Tinagli (che da ragazza era di Rifondazione Comunista, ma poi è stata montezemolina e renziana). Le biografie e le traiettorie sono sempre complesse, in questi anni difficili, e quella dei due nuovi vice non fa eccezione. Quando gli chiedevi da dove venisse,si raccontava così: “Sono nato a Milena, a 43 chilometri da Caltanissetta. Per andare al liceo ci mettevo un’ora e un quarto”. Viene dal Sud del Sud, dunque, dalla Sicilia dei grandi narratori. E ha sempre descritto la sua Isola come un mondo fantastico: “Milena è la mia Macondo, come se il suo paesaggio fosse partorito dalla penna di Garcia ...