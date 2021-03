Da fondo nazionale oltre 10 milioni per le scuole umbre (Di giovedì 18 marzo 2021) “A seguito del riparto del fondo nazionale il Governo ha assegnato all’Umbria risorse pari a 10 milioni e 799mila euro per gli interventi relativi all’ultimo aggiornamento del piano triennale per gli interventi da realizzare per l’edilizia scolastica”. Lo dichiara l’assessore regionale all’Istruzione e al Diritto allo studio Paola Agabiti. “Grazie a questo stanziamento – spiega Agabiti – sarà possibile attivare interventi strutturali di messa in sicurezza degli edifici scolastici umbri, per rendere le nostre scuole sempre più sicure e a misura di studente. Si tratta quindi di una misura importante e quanto mai attesa, che va ad aggiungersi al piano di interventi già avviato lo scorso anno e che potrà essere ulteriormente implementata grazie all’utilizzo dei fondi europei”. “A breve – conclude Agabiti – saranno ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 18 marzo 2021) “A seguito del riparto delil Governo ha assegnato all’Umbria risorse pari a 10e 799mila euro per gli interventi relativi all’ultimo aggiornamento del piano triennale per gli interventi da realizzare per l’edilizia scolastica”. Lo dichiara l’assessore regionale all’Istruzione e al Diritto allo studio Paola Agabiti. “Grazie a questo stanziamento – spiega Agabiti – sarà possibile attivare interventi strutturali di messa in sicurezza degli edifici scolastici umbri, per rendere le nostresempre più sicure e a misura di studente. Si tratta quindi di una misura importante e quanto mai attesa, che va ad aggiungersi al piano di interventi già avviato lo scorso anno e che potrà essere ulteriormente implementata grazie all’utilizzo dei fondi europei”. “A breve – conclude Agabiti – saranno ...

"Senza una profonda revisione del meccanismo dei contributi a fondo perduto, meno di un quarto delle imprese che hanno subito riduzioni del fatturato nel 2020 ...dal Centro Studi della Cna nazionale ...

Queste persone, per la loro patologia di fondo e le terapie immunosoppressive, sono a rischio ... proprio oggi che è la Giornata nazionale in ricordo delle vittime della pandemia istituita dal ...

I dati sul Fondo Sviluppo e Coesione sono impietosi ... servono competenze e trasparenza e soprattutto un piano straordinario di assunzioni. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza deve dare ...

