Da Di Maio «stima» per il nuovo leader Pd Ma frena sullo Ius soli | «Decida l’Ue»

(Di venerdì 19 marzo 2021) Riecco Luigi Di. Il Movimento 5 Stelle rischia di sfuggirgli di mano, stretto tra laship incombente di Giuseppe Conte e ilprotagonismo di Beppe Grillo, e l’ex capo politico agisce dalla sua postazione alla Farnesina per garantirsi uno spazio di agibilità. Ieri ha parlato con il quotidiano spagnolo El Pais nella quale pur esprimendo «e fiducia» per ilsegretario del Partito democratico Enrico Letta, ribadisce l’antica diffidenza dei vertici grillini del M5S per lo Ius … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

"Non sono contrario, non voglio andare contro la proposta di Enrico Letta, di cui hoe fiducia - afferma Di- ma l'Unione europea sta progettando un patto per l'immigrazione e l'asilo, ...... Dispiega che secondo lui si stratta di ' tema che va discusso a livello Ue . Non sono contrario, non voglio andare contro la proposta di Enrico Letta, di cui hoe fiducia - spiega - ma l'...Il ministro degli Esteri al quotidiano spagnolo : «Non contrario alla proposta del segretario dem, ma sulla cittadinanza dobbiamo coordinarci a livello europeo» ...Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista a a El Pais. “Non sono contrario, non voglio andare contro la proposta di Enrico Letta, di cui ho stima e fiducia – afferma Di Maio ...