Cristiano Ronaldo: “Vorrei fare cinema”. Il regista lo stronca così (Di giovedì 18 marzo 2021) Sull’ipotesi Cristiano Ronaldo attore dice la sua uno dei più famosi registi italiani. La sua risposta sorprende davvero tutti In un’intervista ai microfoni di Sky il regista Enrico Vanzina dice… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 18 marzo 2021) Sull’ipotesiattore dice la sua uno dei più famosi registi italiani. La sua risposta sorprende davvero tutti In un’intervista ai microfoni di Sky ilEnrico Vanzina dice… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

matheuslaneri : Messi e Cristiano Ronaldo dos realitys #BBB21 - ESPNFC : Juventus must 'free' Cristiano Ronaldo this summer, according to former Juventus president Giovanni Cobolli Gigli ?? - tancredipalmeri : Effettivamente gli è andata di stralusso a Cristiano Ronaldo a non prendere espulsione - turkaill : @MenteObliqua La vita è come un Cristiano Ronaldo che ti pianta 6 tacchetti nella guancia, e non viene manco espuls… - infoitsport : SONDAGGIO -