Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Marcelo lascia un possibile indizio (Di giovedì 18 marzo 2021) Sui social basta una parola o una frase di troppo per innescare mille ragionamenti e congetture. Così è bastato un commento a un video per scatenare la fantasia di tifosi e curiosi. Tutta colpa di Marcelo: il terzino brasiliano del Real Madrid non ha resistito alla tentazione di dire la sua dopo aver visto una clip pubblicata dalla pagina Instagram 4-3-3, in cui lui e Cristiano Ronaldo festeggiavano insieme una vittoria.caption id="attachment 916871" align="alignnone" width="1024" Marcelo (getty images)/captionREUNION?Marcelo si è lasciato andare a un "Soon", ossia "presto". Un commento che a molti è sembrato anticipare un clamoroso ritorno di CR7 proprio ai Blancos, tre anni dopo la rottura. Del resto si rincorrono le voci di un suo ...

