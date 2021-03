Cristiana Capotondi non sarà testimonial dei vaccini: “Ruolo dei politici” (Di giovedì 18 marzo 2021) Cristiana Capotondi ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a rifiutare il Ruolo di testimonial per i vaccini, ribadendo il Ruolo di tecnici e politici. Cristiana Capotondi: «No a testimonial per i vaccini, spetta a tecnici e politici» su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 marzo 2021)ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a rifiutare ildiper i, ribadendo ildi tecnici e: «No aper i, spetta a tecnici e» su Notizie.it.

Advertising

BondiPatrisia : @bastasonostanc Se unisci la Cortellesi e Cristiana Capotondi viene fuori Dianna - Antonio38852486 : RT @Corriere: Cristiana Capotondi: «Ho detto no al ruolo di testimonial per i vaccini: lo facciano gl... - Italia_Notizie : Cristiana Capotondi: “Io testimonial dei vaccini Covid? Ci pensino politici e tecnici” - FQMagazineit : Cristiana Capotondi: “Io testimonial dei vaccini Covid? Ci pensino politici e tecnici” - Corriere : Cristiana Capotondi: «Ho detto no al ruolo di testimonial per i vaccini: lo facciano gl... -