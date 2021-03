Cristiana Capotondi: “Io testimonial dei vaccini Covid? Ci pensino politici e tecnici” (Di giovedì 18 marzo 2021) testimonial dei vaccini io? Ci pensino politici e tecnici. Ne è sicura Cristiana Capotondi. In un’intervista al settimanale F, la quarantenne attrice romana, compagna di Andrea Pezzi, scansa ogni possibile accusa di negazionismo, facendo dei distinguo: “Negazionismo sulla pandemia? I numeri hanno un gran vantaggio: non vanno interpretati. Però resto convinta che la nostra immagine di attori non debba spostare l’ago della bilancia: sono temi cruciali per la vita dei cittadini, le direttive chiare devono arrivare dalle figure competenti”. Insomma, niente parata di star con l’ago della siringa AstraZeneca o Pfizer nel bicipite. Meglio il braccetto di presidenti, ministri e virologi. Tornata in auge dopo il successo della fiction su Chiara Lubich, fresco membro del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021)deiio? Ci. Ne è sicura. In un’intervista al settimanale F, la quarantenne attrice romana, compagna di Andrea Pezzi, scansa ogni possibile accusa di negazionismo, facendo dei distinguo: “Negazionismo sulla pandemia? I numeri hanno un gran vantaggio: non vanno interpretati. Però resto convinta che la nostra immagine di attori non debba spostare l’ago della bilancia: sono temi cruciali per la vita dei cittadini, le direttive chiare devono arrivare dalle figure competenti”. Insomma, niente parata di star con l’ago della siringa AstraZeneca o Pfizer nel bicipite. Meglio il braccetto di presidenti, ministri e virologi. Tornata in auge dopo il successo della fiction su Chiara Lubich, fresco membro del ...

