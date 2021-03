Advertising

FirenzePost : Cremlino condanna le parole di Biden e ritira l’Ambasciatore a Washington -

Lapotrebbe tradursi in uno spezzettamento dell'impero di Mark Zuckerberg, che comprende, ... Internet e le sue voci, unica parte del sistema informativo che sfugge al vaglio del. Se ...Voleva un processo equo dopo unaa 13 anni di reclusione per 'terrorismo', ed era arrivata ... Ilha iniziato a temere Navalnaya e tenerla d'occhio. La polizia russa l'ha arrestata ...Il senatore Kosachev sulla tensione tra Usa e Russia: "Le osservazioni di Biden non possono essere tollerate".“Putin è un assassino”. “E pagherà per il suo tentativo di interferire nelle elezioni 2020”. Il presidente Joe Biden non usa mezze parole e neppure le manda a dire al capo del Cremlino. L’atteggiament ...