Advertising

orizzontescuola : Covid, Zampa (Pd): “Con la chiusura scuole bambini e ragazzi due volte vittime. Il vaccino è l’arma che ci libererà” - mazzettam : @umanesimo @CCKKI @PMO_W @robertdolci @lucma66 @info_zampa @EmmaKump @milapersiste @Il_Vitruviano @svirgola2… - CCKKI : @umanesimo @Il_Vitruviano @mazzettam @robertdolci @lucma66 @info_zampa @EmmaKump @milapersiste @svirgola2… - umanesimo : @CCKKI @Il_Vitruviano @mazzettam @robertdolci @lucma66 @info_zampa @EmmaKump @milapersiste @svirgola2 @MallardGio… - clbmra : @info_zampa @f_ronchetti @RForgione73 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zampa

la Repubblica

... avevano espresso l'appoggio dei loro partiti alla proposta della giornata del ricordo per le vittime del. Uno sipirito unitario colto dall'allora sottosegretaria alla Salute Sandra, Pd,......di mortalità dei vaccinati contiene il valore stimato sull'intera popolazione in anni no -(... Parla Sandraa TPI / 2. Pani: "L'Italia non doveva sospendere il vaccino AstraZeneca, abbiamo ...Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, questa mattina parteciperà a Bergamo alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus. A cura del Comune di Bergamo in collabora ...(TG La7) Quindi grazie davvero, al di là di ogni retorica, per questa iniziativa e per questa legge", disse in aula la Zampa Il Senato ha approvato la legge che istituisce la Giornata nazionale in ...