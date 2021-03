Covid Veneto, oggi 1.761 nuovi contagi e 36 morti: bollettino (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono 1.761 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 36 morti. 42.222 i tamponi eseguiti nella regione nelle ultime 24 ore, con i nuovi positivi pari al 4,7% dei test. Il numero totale dei positivi è di 361.008. Per quanto riguarda gli ospedali, i ricoveri totali ad oggi sono 1.821 (+14): 1.610 (+10) in area non critica e 211 (+4) nelle terapie intensive. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono 1.761 ida coronavirus insecondo ildi. Registrati inoltre altri 36. 42.222 i tamponi eseguiti nella regione nelle ultime 24 ore, con ipositivi pari al 4,7% dei test. Il numero totale dei positivi è di 361.008. Per quanto riguarda gli ospedali, i ricoveri totali adsono 1.821 (+14): 1.610 (+10) in area non critica e 211 (+4) nelle terapie intensive. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

