Covid: vaccini, in Italia segnalate 729 reazioni avverse ogni 100mila dosi/Scheda (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) - Le segnalazioni di reazioni avverse ai vaccini anti-Covid registrate in Italia dalla Rete nazionale di farmacovigilanza Aifa, sono state 729 ogni 100.000 dosi, per un totale complessivo, al 26 febbraio, ultimo dato diffuso dall'Agenzia Italiana del farmaco, di 30.015 segnalazioni analizzate su un totale di 4.118.277 dosi somministrate - a quella data - per tutti i vaccini. Nel dettaglio le reazioni segnalate hanno riguardato soprattutto il vaccino Pfizer/BionTech (96%), che è stato il più utilizzato e solo in minor misura il vaccino Moderna (1%) e il vaccino AstraZeneca (3%). Ovviamente il dato non tiene conto degli ultimi eventi che hanno portato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) - Le segnalazioni diaianti-registrate indalla Rete nazionale di farmacovigilanza Aifa, sono state 729100.000, per un totale complessivo, al 26 febbraio, ultimo dato diffuso dall'Agenziana del farmaco, di 30.015 segnalazioni analizzate su un totale di 4.118.277somministrate - a quella data - per tutti i. Nel dettaglio lehanno riguardato soprattutto il vaccino Pfizer/BionTech (96%), che è stato il più utilizzato e solo in minor misura il vaccino Moderna (1%) e il vaccino AstraZeneca (3%). Ovviamente il dato non tiene conto degli ultimi eventi che hanno portato ...

