Covid Toscana, 1.513 contagi oggi: bollettino 18 marzo (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono 1.513 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 18 marzo, secondo il bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.513 su 24.764 test di cui 15.302 tamponi molecolari e 9.462 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,11% (13,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani. “Continuiamo a tenere alta l’attenzione, portare sempre la mascherina ed evitare gli assembramenti”, aggiunge il presidente della Toscana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono 1.513 ida coronavirus in, 18, secondo ildella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati insono 1.513 su 24.764 test di cui 15.302 tamponi molecolari e 9.462 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,11% (13,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani. “Continuiamo a tenere alta l’attenzione, portare sempre la mascherina ed evitare gli assembramenti”, aggiunge il presidente della. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

MediasetTgcom24 : Lotto AstraZeneca, stop anche in Toscana e Molise #Coronavirusitalia - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid #Toscana, 1.513 contagi oggi: bollettino 18 marzo - infoitinterno : Covid-19, oggi alle 11.30 il punto su campagna vaccinazione in Toscana con Giani e Bezzini - live_toscana : 18 marzo: l'Italia celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid. Per non dimenticare anche che a… - lifestyleblogit : Covid Toscana, 1.513 contagi oggi: bollettino 18 marzo - -