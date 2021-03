Covid: tamponi gratis per studenti e familiari. L’elenco delle farmacie autorizzate in Toscana (Di giovedì 18 marzo 2021) E' online da oggi, giovedì 18 marzo, l'elenco delle farmacie pubbliche e private, dove studenti, loro familiari, e personale scolastico, possono recarsi per effettuare gratuitamente il test antigenico rapido. Nell'elenco, che sarà aggiornato ogni settimana, sono riportate le farmacie, che hanno aderito, in modo volontario, all'iniziativa della Regione Toscana, resa possibile grazie all'accordo siglato con le organizzazioni sindacali di Federfarma e Cispel. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 marzo 2021) E' online da oggi, giovedì 18 marzo, l'elencopubbliche e private, dove, loro, e personale scolastico, possono recarsi per effettuare gratuitamente il test antigenico rapido. Nell'elenco, che sarà aggiornato ogni settimana, sono riportate le, che hanno aderito, in modo volontario, all'iniziativa della Regione, resa possibile grazie all'accordo siglato con le organizzazioni sindacali di Federfarma e Cispel. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

_Carabinieri_ : Nella Giornata nazionale per le vittime del #Covid19 i #Carabinieri rendono omaggio rinnovando il proprio impegno a… - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 ? INTER, HANDANOVIC POSITIVO ALL'ULTIMO GIRO DI TAMPONI IL PORTIERE STA BENE ED E' IN ISOLAMENTO… - myrtamerlino : Ad #Acireale un pubblico ufficiale, il capo dei vigili, boicotta i #tamponi. Una follia senza senso, qualcuno dovre… - toscananotizie : #COVID19 online l’elenco delle #farmacie per #tamponigratuiti a #studenti e loro familiari. Sarà aggiornato ogni s… - DanieleVassa : RT @myrtamerlino: Ad #Acireale un pubblico ufficiale, il capo dei vigili, boicotta i #tamponi. Una follia senza senso, qualcuno dovrebbe pr… -