Covid, stretta della Sardegna per le seconde case: non residenti solo per lavoro o salute (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – La Regione Sardegna ha deciso che i proprietari di seconde case non residenti potranno raggiungerle solo per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute, presentando in ogni caso la certificazione di vaccinazione avvenuta o di negatività al tampone. La linea dura decisa nell’ordinanza adottata dal presidente Christian Solinas è valida dal 18 marzo al 6 aprile, in linea con quelle applicate nei giorni scorsi in Valle d’Aosta e Alto Adige. La Regione Sardegna è l’unica in Italia ad essere zona bianca. La nuova ordinanza della Regione inasprisce i controlli agli arrivi e prevede dei filtri fin dall’imbarco. I passeggeri, infatti, dovranno presentare a vettori e armatori l’avvenuta registrazione sulla app Sardegna ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – La Regioneha deciso che i proprietari dinonpotranno raggiungerleper comprovate esigenze lavorative o motivi di, presentando in ogni caso la certificazione di vaccinazione avvenuta o di negatività al tampone. La linea dura decisa nell’ordinanza adottata dal presidente Christian Solinas è valida dal 18 marzo al 6 aprile, in linea con quelle applicate nei giorni scorsi in Valle d’Aosta e Alto Adige. La Regioneè l’unica in Italia ad essere zona bianca. La nuova ordinanzaRegione inasprisce i controlli agli arrivi e prevede dei filtri fin dall’imbarco. I passeggeri, infatti, dovranno presentare a vettori e armatori l’avvenuta registrazione sulla app...

