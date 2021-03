Covid | Simona Ventura | “Così un’amica mi ha salvata”

Leggi su dilei

(Di giovedì 18 marzo 2021)racconta la sua battaglia contro ile l’aiuto diche con il suo intervento l’avrebbe aiutata a scoprire la presenza di un piccolo focolaio di polmonite. La conduttrice ha scoperto di essere positiva poco prima di partecipare a Sanremo 2021. Super Simo avrebbe dovuto presentare l’ultima serata del Festival con Amadeus e Fiorello, ma ha dovuto rinunciare dopo essere risultata positiva in seguito a un tampone. “Non ho mai avuto sintomi – ha confessato al settimanale Oggi -. Stavo per partire per Sanremo quando ho saputo che avrei potuto portare con me chi mi avrebbe truccata e pettinata, quindi ho chiesto a queste persone di fare il tampone e l’ho fatto anch’io, per scrupolo”. Laha spiegato che anche la figlia Caterina e il compagno Giovanni Terzi sono risultati ...