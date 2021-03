Covid | Sicindustria | strutture socio-sanitarie al collasso

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Le Rsa e lesiciliane sono sull’orlo del baratro”, denuncia Francesco Ruggeri, presidente della sezione ‘’ di, dopo aver riunito la propria assemblea. Quello che fino al mese scorso era una richiesta di attenzione, oggi è dunque vero e proprio grido d’allarme. “Il 2020 è stato, come per tante imprese, un

Lo afferma una nota di"Ponte Corleone, primo collo di imbuto. Ore sulla ... Non sarebbe pensabile in tempi di pace, figuriamoci in tempi di", conclude la nota. - -Salgono a 319 i medici deceduti a causa della pandemia da- 19. Lo si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli ... Leggi notizie correlate ?: "...“Le Rsa e le strutture socio-sanitarie siciliane sono sull’orlo del baratro”, denuncia Francesco Ruggeri, presidente della sezione ‘Strutture socio-sanitarie’ ...Gela. “Il partito della città”. Il segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina, anticipando il congresso “virtuale” di domani pomeriggio, descrive un ...