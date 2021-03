Covid | Serino | l’aggiornamento del sindaco Pelosi

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ci sono stati comunicati, dall’ASL di Avellino 12 persone positive al-19, di cui 2 domiciliati fuori comune. Si specifica che 8 risultati positivi al tampone molecolare di controllo da parte dell’ASL, sono familiari e contatti diretti di persone già risultate positive e quindi già in isolamento. Le condizioni di salute, fortunatamente, sono buone e le relative procedure di isolamento domiciliare e le attività di profilassi sono state attivate. Attualmente, quindi, i positivi sul nostro territorio sono 52, di cui 5 domiciliati fuori comune. Raccomandiamo, come sempre, di continuare ad avere comportamenti di responsabilità e rigore, rispettando le disposizioni vigenti”. Così ildi, Vito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

