COVID, scoperto il primo caso in Italia di variante inglese su un gatto (Di giovedì 18 marzo 2021) Alessandro Nunziati I laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLV) hanno identificato il primo caso di variante inglese di SARS-CoV-2 in un gatto. Da bibliografia è la prima segnalazione a livello nazionale. Si tratta di un gatto maschio castrato di razza europea, otto anni, che vive nel novarese in un contesto domestico. I sintomi respiratori nel gatto sono comparsi una decina di giorni dopo l'insorgenza della malattia e dall'isolamento domiciliare dei suoi conviventi. Grazie al tempestivo intervento del Servizio Veterinario della Asl di Novara, che ha seguito con scrupolo le linee guida del Ministro della Salute, i campioni del test sono stati trasmessi all'IZSPLV dove è stata diagnosticata la positività

