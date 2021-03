Covid, rosso scuro per 5 regioni italiane (Di giovedì 18 marzo 2021) rosso scuro per cinque regioni italiane e la provincia autonoma di Trento, la fascia di massimo rischio per Covid evidenziata nella mappa epidemiologica d’Europa aggiornata dall’Ecdc, centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Da questa settimana nella lista entra il Piemonte, che si aggiunge alle già rosso scuro Lombardia, Emilia-Romagna, Marche e Campania, secondo la cartina diffusa via social, tranne la Sardegna che resta arancione. La Valle d’Aosta, che la scorsa settimana era arancione, torna rossa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021)per cinquee la provincia autonoma di Trento, la fascia di massimo rischio perevidenziata nella mappa epidemiologica d’Europa aggiornata dall’Ecdc, centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Da questa settimana nella lista entra il Piemonte, che si aggiunge alle giàLombardia, Emilia-Romagna, Marche e Campania, secondo la cartina diffusa via social, tranne la Sardegna che resta arancione. La Valle d’Aosta, che la scorsa settimana era arancione, torna rossa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

