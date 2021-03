Covid, Papa Francesco: 'Preghiamo per le 100mila vittime italiane' (Di giovedì 18 marzo 2021) In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid, Papa Francesco ha rivolto un pensiero a tutti coloro che hanno perso la vita durante la pandemia. 'Preghiamo insieme per le più ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 marzo 2021) In occasione della Giornata nazionale in memoria dellediha rivolto un pensiero a tutti coloro che hanno perso la vita durante la pandemia. 'insieme per le più ...

Antonella Clerici si commuove e non trattiene le lacrime ricordando le vittime del Covid: guarda ... su Rai Uno, menzionando l'odierna Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid e l'... Nella mia mentre c'è ancora il Santo Padre, Papa Francesco, che a Piazza San Pietro, in quella piazza ...

