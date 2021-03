Covid, Oms Europa: “Non incoraggiamo uso del passaporto vaccinale” (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Oms Europa dice no al passaporto vaccinale perché essere immunizzati contro Covid-19 non può essere al momento un lasciapassare per i viaggi internazionali. “Noi incoraggiamo fortemente il fatto che ogni vaccinazione venga accompagnata da una documentazione che sia basata su carta, o preferibilmente digitale. Ed è per questo che l’Organizzazione mondiale della sanità sta lavorando a ‘certificati digitali smart’. Ma questo – ha voluto puntualizzare oggi durante il consueto briefing sulla situazione di Covid-19, Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa – è qualcosa di diverso da un passaporto. In questa fase non incoraggiamo l’idea che fare il vaccino possa determinare se si può viaggiare a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Omsdice no alperché essere immunizzati contro-19 non può essere al momento un lasciapassare per i viaggi internazionali. “Noifortemente il fatto che ogni vaccinazione venga accompagnata da una documentazione che sia basata su carta, o preferibilmente digitale. Ed è per questo che l’Organizzazione mondiale della sanità sta lavorando a ‘certificati digitali smart’. Ma questo – ha voluto puntualizzare oggi durante il consueto briefing sulla situazione di-19, Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’– è qualcosa di diverso da un. In questa fase nonl’idea che fare il vaccino possa determinare se si può viaggiare a ...

