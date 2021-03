Covid, Oms Europa: “C’è ancora pericolo, oltre 20mila morti a settimana’” (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella regione Europea “l’incidenza dei casi” di Covid-19 “continua la sua tendenza all’aumento e si sta spostando verso Est. Abbiamo avuto tre settimane consecutive di crescita, con oltre 1,2 milioni di nuovi casi segnalati la scorsa settimana in tutta la regione europea. La scorsa settimana, i decessi nella regione hanno superato i 900mila. Ogni settimana, più di 20mila persone in tutta la regione perdono la vita a causa del virus. Il numero di persone che muoiono di Covid in Europa è più alto ora rispetto allo scorso anno in questo stesso periodo, poiché riflette la circolazione diffusa di questo virus”. Quindi “il pericolo, tuttavia, è ancora chiaro e presente”. Lo ha sottolineato il direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella regione Europea “l’incidenza dei casi” di-19 “continua la sua tendenza all’aumento e si sta spostando verso Est. Abbiamo avuto tre settimane consecutive di crescita, con1,2 milioni di nuovi casi segnalati la scorsa settimana in tutta la regione europea. La scorsa settimana, i decessi nella regione hanno superato i 900mila. Ogni settimana, più dipersone in tutta la regione perdono la vita a causa del virus. Il numero di persone che muoiono diinè più alto ora rispetto allo scorso anno in questo stesso periodo, poiché riflette la circolazione diffusa di questo virus”. Quindi “il, tuttavia, èchiaro e presente”. Lo ha sottolineato il direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per ...

