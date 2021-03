Covid oggi, il bollettino del 18 marzo: contagi in Italia e Lombardia (Di giovedì 18 marzo 2021) Milano - Nella giornata dedicata alle vittime del Covid , con la visita del presidente del Consiglio Mario Draghi a Bergamo , si attende il verdetto dell'Ema sulla sicurezza del vaccino ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 18 marzo 2021) Milano - Nella giornata dedicata alle vittime del, con la visita del presidente del Consiglio Mario Draghi a Bergamo , si attende il verdetto dell'Ema sulla sicurezza del vaccino ...

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di… - eucopresident : Con il cuore a Bergamo ???? dove hanno luogo oggi le celebrazioni per la prima Giornata nazionale in memoria delle vi… - chetempochefa : Oggi #18marzo è la #GiornataNazionale in memoria delle vittime del covid. Esattamente un anno fa venne scattata qu… - Dorlec3 : Oggi, come tutti i giorni a venire, per molti , può essere un giorno di preghiera e di ricordo, per i morti di Covi… - BullaInterista : RT @Xueza_00: Radu, Skriniar, Gagliardini, Bastoni, Nainggolan e Young gli indisponibili per covid al derby di andata vinto dai somari ch… -