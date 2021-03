Covid, no arrivi nelle seconde case: la Sardegna si blinda (Di giovedì 18 marzo 2021) CAGLIARI – La Sardegna si blinda contro gli arrivi nelle seconde case dalle zone rosse e arancioni. Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha firmato questa notte la nuova ordinanza, efficace da oggi al 6 aprile, che specifica come l’ingresso nell’isola “con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale da parte di persone ‘non residenti’, è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o di indifferibilità documentata, ovvero per motivi di salute”. Leggi su dire (Di giovedì 18 marzo 2021) CAGLIARI – La Sardegna si blinda contro gli arrivi nelle seconde case dalle zone rosse e arancioni. Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha firmato questa notte la nuova ordinanza, efficace da oggi al 6 aprile, che specifica come l’ingresso nell’isola “con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale da parte di persone ‘non residenti’, è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o di indifferibilità documentata, ovvero per motivi di salute”.

