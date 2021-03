Covid Marano | c’è un’altra vittima | è morto l’ex poliziotto Salvatore Cecere

(Di giovedì 18 marzo 2021). Non ce l’ha fatta, 65 anni, residente aa seguito delle complicanze del Coronavirus., ormai in pensione, era stato assistente Capo della Polizia di Stato. A darne notizia è InterNapoli.it. Il 65enne è spirato all’ospedale San Giuliano di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

noemi_marano : RT @EscapingPlans: Oggi è un anno che il #covid ha chiuso l’#Italia ???? nelle proprie case ????. Continuiamo a essere forti ???? per riabbraccia… - noemi_marano : RT @EscapingPlans: Da domani #zonarossa ??Torneremo presto a #viaggiare ??. Ora facciamolo con la mente ?? #travel #covid - NandoBocchetti : RT @Terranostranew2: Marano, Covid e buoni spesa: la nostra intervista all'assessore Bianca Perna. Una lunga chiacchierata che ha toccato a… - Terranostranew2 : Marano, Covid e buoni spesa: la nostra intervista all'assessore Bianca Perna. Una lunga chiacchierata che ha toccat… - AndreaMarano11 : RT @bruna_tardini: MARANO ANDREA @AndreaMarano11 - 19.23 -- #Nonno e #Nipote ai tempi del #Covid_19 -

MARANO – E' lutto a Marano per la morte di Salvatore Cecere di 65 anni, Assistente Capo in pensione della Polizia di Stato. L'uomo è stato stroncato dal Coronavirus ed è deceduto nel reparto di terapi ...