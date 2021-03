COVID Lazio – Il bollettino di oggi 18 marzo: numeri in crescita (Di giovedì 18 marzo 2021) Se ieri si pensava che il Lazio stesse reagendo al COVID-19, anche grazie alla zona rossa, i dati registrati oggi e pubblicati all’interno del bollettino fanno cambiare opinione. Come si può leggere dalla nota pubblicata: “A fronte degli oltre 36.000 test (di cui oltre 20.000 antigenici), si registrano 1.963 casi positivi (+235 rispetto a ieri), 23 i decessi (+3 nelle ultime 24 ore) e +1.300 i guariti“. Il commento di D’Amato L’Assessore alla Sanità della Regione Lazio D’Amato ha prontamente commentato i numeri registrati in questa giornata: “Aumentano i decessi, i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 800. La stima del valore RT è in ... Leggi su romanotizie24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Se ieri si pensava che ilstesse reagendo al-19, anche grazie alla zona rossa, i dati registratie pubblicati all’interno delfanno cambiare opinione. Come si può leggere dalla nota pubblicata: “A fronte degli oltre 36.000 test (di cui oltre 20.000 antigenici), si registrano 1.963 casi positivi (+235 rispetto a ieri), 23 i decessi (+3 nelle ultime 24 ore) e +1.300 i guariti“. Il commento di D’Amato L’Assessore alla Sanità della RegioneD’Amato ha prontamente commentato iregistrati in questa giornata: “Aumentano i decessi, i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 800. La stima del valore RT è in ...

nzingaretti : 72enni e 73enni. Nel Lazio partiamo anche con loro per le #vaccinazioni anti #Covid_19. In poche ore già 40mila a… - MatteoPedrosi : Lazio pronta al ricorso entro 3,2,1... Prevedibile. Ma come ci si sentirà a volere a tutti i costi una vittoria a t… - dorinileonardo : RT @SCUtweet: --CLASSIFICA POSITIVI COVID-- Torino? 19 + Giampaolo Genoa? 19 Roma? 16 Inter? 14 Cagliari? 11 Milan-Spezia? 10 Juve-Lazio-N… - SCUtweet : --CLASSIFICA POSITIVI COVID-- Torino? 19 + Giampaolo Genoa? 19 Roma? 16 Inter? 14 Cagliari? 11 Milan-Spezia? 10 Ju… - Ziokat : @PLeraco Ah Vecino è fuori rosa,ma per il covid rientra? Che pagliacciiiii! Dal cartone al tampone è un attimo! Il… -