Covid Italia oggi, contagi regioni: dati bollettino 18 marzo (Di giovedì 18 marzo 2021) Il bollettino di oggi, 18 marzo, sul Covid in Italia: contagi, ricoveri e morti da ogni regione. Dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia, dall'Abruzzo alla Puglia, dal Veneto alla Calabria. Sono 1.513 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 18 marzo, secondo il bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Facebook. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.513 su 24.764 test di cui 15.302 tamponi molecolari e 9.462 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,11% (13,2% sulle prime diagnosi)", scrive Giani. "Continuiamo a tenere alta l'attenzione, portare sempre la mascherina ed evitare gli assembramenti", aggiunge il presidente della Toscana. Sono 820 i contagi da ...

