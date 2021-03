Covid Italia: 24.935 nuovi casi, 423 morti (totale 103.855), 3.333 ricoveri in terapia intensiva (Di giovedì 18 marzo 2021) Il bollettino della protezione civile, basato sui dati giornalieri del ministero della salute, riporta oggi un numero sempre elevato di morti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 marzo 2021) Il bollettino della protezione civile, basato sui dati giornalieri del ministero della salute, riporta oggi un numero sempre elevato diL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SkyTG24 : Sono oltre centomila le vittime del coronavirus in Italia che vengono ricordate il #18marzo, nella Giornata naziona… - sandrogozi : Vedo la possibilità di una nuova leadership europea tra Emmanuel Macron e Mario Draghi. L'Europa ha bisogno di una… - chetempochefa : Oggi #18marzo è la #GiornataNazionale in memoria delle vittime del covid. Esattamente un anno fa venne scattata qu… - TgrVeneto : #18marzo Bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio in tutta Italia per la prima Giornata nazionale in memoria de… - PietroGerbaldo : @marcopiccari1 Più che altro rabbrividisco x come operano le ASL...il PISA viaggia per l'Italia con 6 casi, l'Inter… -