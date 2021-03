**Covid: in Lombardia 5.641 casi e 92 vittime** (Di giovedì 18 marzo 2021) Milano, 18 mar. (Adnkronos) – In Lombardia nelle ultime 24 ore ci sono stati 5.641 nuovi casi di Covid19 e 92 vittime, secondo i dati della Protezione civile. Il totale degli attualmente positivi è pari a 99.069 persone. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Milano, 18 mar. (Adnkronos) – Innelle ultime 24 ore ci sono stati 5.641 nuovidi Covid19 e 92 vittime, secondo i dati della Protezione civile. Il totale degli attualmente positivi è pari a 99.069 persone. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

