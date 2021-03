Covid | in Campania 2500 nuovi contagi ma il tasso di positività cala al 9 | 5%

Advertising

fanpage : Aveva appena 38 anni. Un'altra giovane vita stroncata dal Coronavirus - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (18 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento… - MediasetTgcom24 : Terapia domiciliare Covid, il presidente del Comitato: 'Anche a Sileri ho detto che Facebook non può fare da cuscin… - FERRARAPASQUAL2 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (18 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento?? ht… - TV7Benevento : COVID: IN CAMPANIA 2.507 NUOVI CASI, 13 MORTI E 1.298 GUARITI... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

La Repubblica

Sardegna Sale al 3% il tasso di positività al19 in Sardegna. L'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale registra 121 nuovi casi, un decesso e 3.631 test in più eseguiti. In ospedale sono ...Le vittime leggi anche, l'Ema sul vaccino Astrazeneca: "È sicuro ed efficace". DIRETTA Nel ... 29.551 in Lombardia 10.295 in Veneto 4.830 in11.301 in Emilia - Romagna 9.811 in Piemonte ...Stampa Sono 2507 (di cui 284 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi positivi in Campania. 1604 gli asintomatici, 619 le persone con sintomi. I tamponi del giorno: 26.207 (di cui 5.527 a ...Sono 2507 le nuove positività al Covid riscontrate in Campania a fronte di oltre 26mila tamponi. Il tasso di positività è al 9,5%, in calo rispetto a ieri quando si attestava all’11,9%. Tredici le ...