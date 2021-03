Covid, in Campania 2.507 nuovi casi (9,5%). Calano i decessi e i ricoveri in terapia intensiva (-8) (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono 2.507 (il 9,5 dei tamponi effettuati) i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania. Di questi, 284 sono stati identificati da test antigenici rapidi. Sono 619 i sintomatici. I tamponi analizzati oggi sono 26.207 (di cui 5.527 antigenici). In totale sono 313.273 i positivi registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza coronavirus, i tamponi complessivamente analizzati sono 3.334.782 (di cui 175.804 antitetici). Nel bollettino diffuso oggi dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 13 nuovi decessi (ieri ne erano stati comunicati 33), 6 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 7 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. I decessi in Campania dall’inizio della pandemia sono 4.830. I ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono 2.507 (il 9,5 dei tamponi effettuati) idi coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in. Di questi, 284 sono stati identificati da test antigenici rapidi. Sono 619 i sintomatici. I tamponi analizzati oggi sono 26.207 (di cui 5.527 antigenici). In totale sono 313.273 i positivi registrati indall’inizio dell’emergenza coronavirus, i tamponi complessivamente analizzati sono 3.334.782 (di cui 175.804 antitetici). Nel bollettino diffuso oggi dall’Unità di crisi della Regionesono inseriti 13(ieri ne erano stati comunicati 33), 6 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 7 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Iindall’inizio della pandemia sono 4.830. I ...

Advertising

fanpage : Aveva appena 38 anni. Un'altra giovane vita stroncata dal Coronavirus - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (18 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento… - MediasetTgcom24 : Terapia domiciliare Covid, il presidente del Comitato: 'Anche a Sileri ho detto che Facebook non può fare da cuscin… - salernotoday : Covid-19: 2.507 i nuovi positivi in Campania, altri 13 decessi - annamaria_ff : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid, cala il rapporto tamponi/positivi sotto al 10%: diminuiscono anche i ricoveri in terapia intensiva https:/… -