Covid | il nuovo bollettino del ministero della Salute

Advertising

TgLa7 : #Covid: Brasile, nuovo record morti, oltre 11,6 mln di casi. I decessi salgono a 282.127, bilancio infezioni a 11.603.535 - riotta : Molto bene nel nuovo Comitato Tecnico Scientifico #Covid_19 i membri @cinziacaporale e Donato Greco. Per favore parlate alla gente! - ilriformista : Si passa da 26 a 12 membri. Franco Locatelli è il nuovo coordinatore dopo le dimissioni di Miozzo #CTS #coronavirus… - louefthaiz : RT @BugattiCristian: Oggi è la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Io la dedico al mio grande amico Mirko Bertuccioli, c… - AleC226 : RT @TgLa7: #Covid: #Gerli, nuovo membro del #Cts, rinuncia a incarico -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo

La Repubblica

Commenta per primo Il coronavirus sta facendo diirruzione nel mondo del calcio, come testimoniano anche i diversi rinvii di queste ultime ...di marzo si è vista rinviare due partite causa -:...Un minuto di silenzio all'Assemblea siciliana, in apertura di seduta parlamentare, per le vittime delnella giornata della memoria. "Un abbraccio affettuoso va ai familiari dei nostri ...Sono 24.935 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +23.059, qui il bollettino). Sale così ad almeno 3.306.711 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi gua ...Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 24.935 nuovi casi di coronavirus a fronte di 353.737 tamponi effettuati (mercoledì i contagi erano stati 23.059 con 369.084 test). Il tasso di positivi ...