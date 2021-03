Covid, Giani: «In Toscana 1.513 nuovi contagi». Nuova esplosione. Tasso positivi 6,11% (Di giovedì 18 marzo 2021) Si registra un'altra esplosione di contagi da coronavirus in Toscana, oggi 18 marzo. «I nuovi casi - scrive Giani - registrati sono 1.513 su 24.764 test di cui 15.302 tamponi molecolari e 9.462 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi e' del 6,11% sul totale dei tamponi e del 13,2% sulle prime diagnosi». L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 marzo 2021) Si registra un'altradida coronavirus in, oggi 18 marzo. «Icasi - scrive- registrati sono 1.513 su 24.764 test di cui 15.302 tamponi molecolari e 9.462 test rapidi. Ildeie' del 6,11% sul totale dei tamponi e del 13,2% sulle prime diagnosi». L'articolo proviene da Firenze Post.

