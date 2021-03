Covid: Germania domani riprende vaccinazioni con AstraZeneca (Di giovedì 18 marzo 2021) Berlino, 18 mar. (Adnkronos) – Da domani in Germania riprenderanno le somministrazioni del vaccino AstraZeneca. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Jens Spahn. La ripresa delle somministrazioni, ha detto il ministro, avverrà con nuove indicazioni sugli effetti collaterali del farmaco. L’annuncio di Spahn giunge dopo che oggi l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, ha confermato che il vaccino AstraZenca è “sicuro ed efficace”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Berlino, 18 mar. (Adnkronos) – Dainranno le somministrazioni del vaccino. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Jens Spahn. La ripresa delle somministrazioni, ha detto il ministro, avverrà con nuove indicazioni sugli effetti collaterali del farmaco. L’annuncio di Spahn giunge dopo che oggi l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, ha confermato che il vaccino AstraZenca è “sicuro ed efficace”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

