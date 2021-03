Covid, gatto domestico contagiato dai proprietari malati: positivo alla variante inglese (Di giovedì 18 marzo 2021) TORINO – Si tratta della prima segnalazione a livello nazionale. La variante inglese è stata identificata in un gatto maschio castrato di razza europea, che vive in una casa di Novara e ha otto anni. Nell’animale sono emersi sintomi respiratori dopo circa dieci giorni che le persone della casa si trovavano affette da Covid e in isolamento domiciliare. A quel punto, il servizio veterinario della Asl di Novara, seguendo le linee guida del ministro della Salute, ha trasmesso i test ai laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta. L’animale è prima risultato positivo al Covid, e dopo ulteriori esami è risultato affetto da variante inglese. Leggi su dire (Di giovedì 18 marzo 2021) TORINO – Si tratta della prima segnalazione a livello nazionale. La variante inglese è stata identificata in un gatto maschio castrato di razza europea, che vive in una casa di Novara e ha otto anni. Nell’animale sono emersi sintomi respiratori dopo circa dieci giorni che le persone della casa si trovavano affette da Covid e in isolamento domiciliare. A quel punto, il servizio veterinario della Asl di Novara, seguendo le linee guida del ministro della Salute, ha trasmesso i test ai laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta. L’animale è prima risultato positivo al Covid, e dopo ulteriori esami è risultato affetto da variante inglese.

