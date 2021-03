Covid | Francia | verso il lockdown di Parigi Oms | In Europa più morti che a marzo 2020

(Di giovedì 18 marzo 2021) Non si arresta la corsa della pandemia da- 19, alimentata dalle nuove varianti. In Brasile si registrano continui record di contagi giornalieri e di nuovi decessi. Anche l'India è alle prese ...

Advertising

sandrogozi : Vedo la possibilità di una nuova leadership europea tra Emmanuel Macron e Mario Draghi. L'Europa ha bisogno di una… - chr_masset : Bandiere a mezz'asta a Palazzo #Farnese. La Francia si unisce all'omaggio reso oggi dall'Italia a tutte le vittim… - RaiNews : Gli Stati Uniti sono diventati i maggiori consumatori mondiali di pasta italiana, fuori dai confini nazionali sorpa… - zazoomblog : Covid Francia: verso il lockdown di Parigi. Oms: Più morti che a marzo 2020 - #Covid #Francia: #verso #lockdown - AliUmutKoca : RT @euronewsit: La Germania ha fatto 100.000 tamponi in una settimana e ha optato per il metodo 'drivethrough'. La Spagna ora viaggia a una… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia

QUOTIDIANO.NET

E a ruota l'Olanda, dove c'erano altri casi di trombosi profonda del seno cavernoso, la, l'... con il rischio di compromettere la campagna di vaccinazione contro- 19". Silvio Garattini, ...Non si arresta la corsa della pandemia da- 19, alimentata dalle nuove varianti. In Brasile si registrano continui record di contagi ... Lapreoccupa con oltre 38.000 nuovi infetti ieri. ...Dopo le varianti inglese, brasiliana e sudafricana, gli studiosi ne stanno analizzando una, la. Nelle scorse infatti sono stati . Advertising. fanpage : Sono stati identificati nel Regno Unito due cas ...I numeri dicono che nello scorso anno e fino al mese di febbraio 2021, nelle tre regioni considerate, le aziende hanno beneficiato di finanziamenti a medio-lungo termine, compresi gli interventi per ...