Covid | Fnomceo ricorda 340 medici scomparsi

"Oltre centomila persone sono rimaste vittime del Covid: tra queste, 340 medici. Noi oggi vogliamo, ancora una volta, ricordarli tutti, uno per uno, ad iniziare da Roberto Stella, primo tra i medici a perdere la vita, l'11 marzo dello scorso anno". Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici Chirurghi e Odontoiatri, in occasione della prima Giornata in memoria delle vittime di Covid. sat/red su Il Corriere della Città.

