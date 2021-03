Covid | Fico “Il Paese sia coeso | rafforzare la sanità”

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Ci sono immagini che il nostronon dimenticherà mai e che lo hanno segnato profondamente. Come quelle del 18 marzo dello scorso anno: i camion dell’esercito che a Bergamo trasportavano le bare dei morti verso i luoghi di sepoltura”. Così il presidente della Camera, Roberto, in un video messaggio in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus. sat/red (fonte video: Camera dei Deputati) su Il Corriere della Città.

