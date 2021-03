Covid, Ezio Greggio senza freni: “Hanno sbagliato tutto” – FOTO (Di giovedì 18 marzo 2021) Si è tenuta oggi la prima giornata della memoria per le vittime di Covid. Un anno fa l’immagine dei mezzi militari che trasportavano bare fuori da Bergamo, oggi Draghi in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 18 marzo 2021) Si è tenuta oggi la prima giornata della memoria per le vittime di. Un anno fa l’immagine dei mezzi militari che trasportavano bare fuori da Bergamo, oggi Draghi in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

varesenews : Una messa a Golasecca per ricordare don Ezio, scomparso per Covid - pietrodelpozzo : @EzioGreggio Ezio sai benissimo che le mascherine all'esterno non servono a nulla !!!!!!! Il Covid è un virus AERIF… - ilvecchiorob : @nonleggerlo @maio16 @vfeltri @Libero_official @giucruciani Che poi è incredibile che il covid si sia portato via Sepulveda ed Ezio bosso - FrancescaLupo15 : @Ezio_Polonara Non le porterei nemmeno il gatto. Ma poi la gente non si sente presa in giro? 'Il covid non è un'inf… - TramontiGiorgio : @ethrusco Ezio Mauro scrive che la Russia con Sputnik, la Cina con Sinopharm usano come arma politica i vaccini ant… -