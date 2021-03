Covid: Draghi, ‘vaccinazioni con Astrazeneca riprenderanno già domani’ (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell’Ema sul vaccino di Astrazeneca. La somministrazione del vaccino Astrazeneca riprenderà già da domani. La priorità del Governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile”. Così il premier Mario Draghi, dopo il via libera dell’Agenzia europea del farmaco al vaccino della società anglosvedese. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell’Ema sul vaccino di. La somministrazione del vaccinoriprenderà già da domani. La priorità del Governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile”. Così il premier Mario, dopo il via libera dell’Agenzia europea del farmaco al vaccino della società anglosvedese. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

