Covid | Draghi a Bergamo “Lo Stato c’è”

"Ricordare ci aiuta a fare buone scelte per la tutela della salute pubblica e per la salvaguardia del lavoro dei cittadini. Ricordare i tanti e magnifici esempi di "operatori del bene" espressi nell'emergenza da questa terra ci dà la misura della sua capacità, del suo sacrificio". Lo ha detto il premier Mario Draghi, a Bergamo in occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus. sat/red (fonte video: Presidenza del Consiglio) su Il Corriere della Città.

