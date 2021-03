**Covid: dal prete al medico, Draghi ricorda figure simbolo resistenza civile** (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Sono tante le figure simbolo della resistenza civile di questa comunità che oggi vorrei ricordare. Ne cito solo alcune". Il premier Mario Draghi, intervenendo a Bergamo, al parco Martin Lutero alla Trucca per l'inaugurazione del Bosco della Memoria in ricordo delle oltre centomila vittime italiane della pandemia, ricorda alcune vite bergamasche uccise dal Covid. "Don Fausto Resmini era il prete degli ultimi - scandisce il presidente del Consiglio- A lui è stato intitolato il carcere di Bergamo di cui era il cappellano. Con lui rendiamo omaggio ai sacerdoti della diocesi bergamasca deceduti per il virus. Tra i sindaci storici di questa comunità, rivolgo un pensiero a Piero Busi, primo cittadino per 59 anni di Valtorta, morto nella casa di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Sono tante ledellacivile di questa comunità che oggi vorreire. Ne cito solo alcune". Il premier Mario, intervenendo a Bergamo, al parco Martin Lutero alla Trucca per l'inaugurazione del Bosco della Memoria in ricordo delle oltre centomila vittime italiane della pandemia,alcune vite bergamasche uccise dal Covid. "Don Fausto Resmini era ildegli ultimi - scandisce il presidente del Consiglio- A lui è stato intitolato il carcere di Bergamo di cui era il cappellano. Con lui rendiamo omaggio ai sacerdoti della diocesi bergamasca deceduti per il virus. Tra i sindaci storici di questa comunità, rivolgo un pensiero a Piero Busi, primo cittadino per 59 anni di Valtorta, morto nella casa di ...

