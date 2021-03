Covid da record in mezza Europa | la Francia si blinda

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ci risiamo. Forse a questo punto non siamo mai arrivati. La terza ondata di coronavirus, dovuta per lo più alla diffusione delle variante britannica ormai presente in 48 su 53 paesi o aree europee, mette in ginocchio l’. Superata quota 900mila morti dall’inizio pandemia e da alcuni giorni costretta a fronteggiare una crescita esponenziale di contagi e morti, più numerosi rispetto a marzo dello scorso anno. Di questa situazione “preoccupante”, come l’ha definita la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, ne sa qualcosa la, Parigi più di tutte, che subirà un lockdown di tipo soft, come lo hanno definito. Scuole aperte e un “invito”a ricorrere allo smart working lì dove è possibile. La decisione di Emmanuel Macron doveva arrivare alle 18 ma è stata posticipata di un’ora, per attendere la pronunciazione dell’Ema riguardo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid record

... una vendita decennale in Italia ha attirato 108 miliardi di euro di ordini, battendo un... Dallo scorso marzo, il programma di acquisto obbligazionario di emergenza- 19 della banca ......in un mini reparto di sub intensiva da utilizzare per assistere pazienti (soprattuttoma non ... per l'apertura degli 8 posti letto di sub intensiva, sono stati portati a termine a tempo di;...Santiago del Cile, 15 mar 01:00 - (Agenzia Nova) - La pandemia del Covid-19 ha amplificato i divari strutturali dei paesi dell’America Latina e aumentato le loro necessità finanziarie per far fronte ...Macron annuncia lockdown soft, preoccupa l'area di Parigi. Picco di casi in Germania e nell'Europa centro-orientale per la variante Uk ...