Covid: da domani riprendono vaccinazioni Astrazeneca in Sicilia (Di giovedì 18 marzo 2021) Palermo, 18 mar. (Adnkronos) - In Sicilia riprenderà domani pomeriggio, a partire dalle 15, così come comunicato dall'Agenzia italiana del farmaco, la somministrazione del vaccino Astrazeneca per quei target della popolazione per i quali è previsto l'utilizzo. Nello specifico si procederà con le inoculazioni delle dosi ai cittadini che risultano già prenotati per le 15 di domani, negli stessi punti vaccinali precedentemente prescelti. Tenuto conto che molte dosi di vaccino Astrazeneca risultano ancora sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, gli uffici dell'assessorato regionale alla Salute stanno già provvedendo a riprogrammare gli appuntamenti, inviando dei messaggi sms ai cittadini che hanno diritto alla vaccinazione Astrazeneca e che avevano effettuato la prenotazione per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Palermo, 18 mar. (Adnkronos) - Inriprenderàpomeriggio, a partire dalle 15, così come comunicato dall'Agenzia italiana del farmaco, la somministrazione del vaccinoper quei target della popolazione per i quali è previsto l'utilizzo. Nello specifico si procederà con le inoculazioni delle dosi ai cittadini che risultano già prenotati per le 15 di, negli stessi punti vaccinali precedentemente prescelti. Tenuto conto che molte dosi di vaccinorisultano ancora sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, gli uffici dell'assessorato regionale alla Salute stanno già provvedendo a riprogrammare gli appuntamenti, inviando dei messaggi sms ai cittadini che hanno diritto alla vaccinazionee che avevano effettuato la prenotazione per ...

mauroberruto : Io ho messo le parole, @giovanniallevi la musica, 14 attrici e attori pazzeschi del nostro Paese, la voce. Domani,… - c_appendino : #RT @TorinoClick: #Covid: un bosco al cimitero Monumentale di #Torino in memoria delle vittime. Domani, 18 marzo, l… - TgLa7 : ??#Covid Francia: #lockdown anche a #Parigi, da domani e per quattro settimane, ma le scuole restano aperte - GruppoIeC : Corigliano-Rossano, Covid: cala la curva dei contagi, domani riparte il Laboratorio di Microbiologia -… - Bianca34874951 : RT @TgLa7: ??#Covid Francia: #lockdown anche a #Parigi, da domani e per quattro settimane, ma le scuole restano aperte -